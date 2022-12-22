Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість здивував фоловерів кадрами із Харкова, де побував на руїнах розбомлених окупантами будинків.

Як видно, Слава зображений на фоні високих житлових багатоповерхівок, знищених російською армією. Драматизму цим кадрам додає зимовий краєвид довкола.

У підписі до публікації Дьомін розповів про мету свого візиту до Харкова і поділився враженнями від побаченого: "Харків... Салтівка... Я сьогодні у цьому місті герої🇺🇦 І я вражений. В місті, де до 24 лютого було ~ 2 млн людей, зараз вже близько 1 млн! Життя триває і Україне живе і дихає! А українські міста поранені, але не зломлені. А наступного тижня вийде випуск Слава+ з мером Харкова Ігором Тереховим".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію ведучого:

"Найкраще місто на планеті".

"І як це ви зі Степаном не перетнулися. Він сьогодні там теж ходив".

"Мій Харків".

"Мій район, мій Харків".

"Харків – найкраще місто на землі!".

"Салтівка рідна".

"Харків - це безмежне кохання".

"Вільний та непокірний".

"Моє улюблене місто. Найкраще на землі!".

"Слава, дякую, що відвідали наш гарний незламний Харків".

"Мій рідний Харків у ранах, але непокірний. Ми тебе обов'язково відбудуємо".

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