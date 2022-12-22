Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость удивил фолловеров кадрами из Харькова, где побывал на руинах разбомленных оккупантами домов.

Как видно, Слава запечатлен на фоне высоченных жилых многоэтажек, которые были уничтожены российской армией. Драматизма этим кадрам добавляет зимний пейзаж вокруг.

В подписи к публикации Демин рассказал о цели своего визита в Харьков и поделился впечатленями от увиденного: "Харьков… Салтовка… Я сегодня в этом городе-герое. И я поражен. В городе, где к 24 февраля было ~2 млн человек, сейчас уже около 1 млн! Жизнь продолжается, и Украина живет и дышит! А украинские города ранены, но не сломлены. А на следующей неделе выйдет выпуск Слава+ с мэром Харькова Игорем Тереховым".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию ведущего:

"Лучший город на планете".

"И как это вы со Степаном не пересеклись. Он сегодня там тоже ходил".

"Мой Харьков".

"Мой район, мой Харьков".

"Харьков – лучший город на земле!".

"Салтовка родная".

"Харьков – это безграничная любовь".

"Свободный и непокоренный".

"Мой любимый город. Самый лучший на земле!".

"Слава, спасибо, что посетили наш красивый несгибаемый Харьков".

"Мой родной Харьков в ранах, но непокоренный. Мы тебя обязательно отстроим".

Напомним, "Я всегда буду открыта": Jerry Heil после Нацотбора неожиданно предложила свою помощь группе TVORCHI.

Как сообщала Politeka, "Ты теперь как Винник": Остапчук на фоне слухов о разводе появился в неожиданном месте, фото.

Также Politeka писала, что "Только на необходимое": Гросу после переезда в Америку рассказала, сколько нужно денег, чтобы жить там.