Популярна Інстаграм-модель Кім Кардаш'ян у соціальних мережах привертає увагу виключно за допомогою своєї зовнішності. Заради коментарів 42-річна жінка готова змінити стиль, зачіску, екстрено схуднути або виставити фігуру напоказ.

Через часті скандали на більш пікантні кадри з Кім реагують досить неоднозначно, проте саму Кардаш'ян це не хвилює. Вона продовжує показувати, в якій розкоші живе та як балує себе.

У купальнику відтінку металік Кім з гордістю похвалилася своїми формами – аномально тонкою талією у поєднанні з пишними стегнами, заради яких перенесла не одну пластику.

"Озираючись назад на 22 роки 😉" - підписала кадри Кім.

У мережі почали коментувати:

«Краса; Стільки освіти на цьому фото 🤦‍♂️; Ти так прагнеш?; Жахливо, як багато людей гавкають це фото; Правда Кім?!; Яке мерзенне фото;

Та гаразд .... Я знаю, тобі все одно, але, чорт забирай, це так огидно 😢; Ми вже пройшли ці пастки спраги?; ти не мама лол; Прикрийся і дій відповідно до свого віку».

Раніше Кардаш'ян звернула увагу на помітно схудлу постать у бірюзовій укороченій майці та шкіряних штанях. Але зробила акцент зірка на волоссі та наслідках агресивного фарбування.

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