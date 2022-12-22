Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян в социальных сетях привлекает внимание исключительно при помощи своей внешности. Ради комментариев 42-летняя женщина готова сменить стиль, прическу, экстренно похудеть или выставить фигуру напоказ.
Из-за частых скандалов на более пикантные кадры с Ким реагируют довольно неоднозначно, однако саму Кардашьян это не волнует. Она продолжает показывать, в какой роскоши живет и как балует себя.
В купальнике оттенка металлик Ким с гордостью похвалилась своими формами – аномально тонкой талией в сочетании с пышными бедрами, ради которых перенесла не одну пластику.
«Оглядываясь назад на 22 года 😉» - подписала кадры Ким.
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В сети принялись комментировать:
«Красота; Столько образования на этом фото 🤦♂️; Ты так жаждешь?; Ужасно, как много людей лайкают это фото; Правда Ким?!; Какое мерзкое фото;
Да ладно.... Я знаю, тебе все равно, но, черт возьми, это так отвратительно 😢; Мы уже прошли эти ловушки жажды?; ты не мама лол; Прикройся и действуй в соответствии со своим возрастом».
Ранее Кардашьян обратила внимание на заметно похудевшую фигуру в бирюзовой укороченной майке и кожаных штанах. Но сделала акцент звезда на волосах и последствиях агрессивной покраски.
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