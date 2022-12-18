Нещодавно SLAVIA представила свою нову пісню «Щоб не плакать, я сміялась», написану на відомий вірш Лесі Українки, в якому показана сильна духом людина, здатна долати будь-які труднощі на своєму шляху, не дивлячись ні на що.

Цього разу Ярослава Притула на своїй сторінці в Instagram поділилася пресрелізом треку та показала свою нову ефектну світлину. За словами виконавці, з початком повномасштабного вторгнення рф, метою якого є знищення усього українського, її любов до рідної культури відродилася з новою силою та надихнула на створення цього синглу.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку та засипали її компліментами: "Красива!😍😍", " Дуже гарна,мила❤️", "там в тебе такий голос, що хочеться слухати його весь час", "Славія, які шикарні образи!!! Прям краще із всього що було тільки в тебе. Правда. Це просто шедевр 🔥", "Супер, дуже ніжно і неймовірно", "Ніжно і красиво❤️Так звучить тільки українська пісня💙💛".

Відзначимо, Дзідзьо був одружений з Ярославою Хомою (Притулою) з 2013 по 2021 рік, але зрештою пара вирішила розлучитися. Після цього екс-дружина Михайла активно зайнялася сольною кар'єрою.

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Як повідомляла Politeka, Михайло Хома вразив одкровенням про особисте життя та колишню дружину співачку SLAVIA.

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