Недавно SLAVIA представила свою новую песню «Чтобы не плакать, я смеялась», написанную на известное стихотворение Леси Украинки, в котором показан сильный духом человек, способный преодолевать любые трудности на своем пути, несмотря ни на что.

В этот раз Ярослава Притула на своей странице в Instagram поделилась прессрелизом трека и показала свое новое эффектное фото. По словам исполнительницы, с началом полномасштабного вторжения рф, целью которого является уничтожение всего украинского, ее любовь к родной культуре возродилась с новой силой и вдохновила на создание этого сингла.

Поклонники в комментариях поддержали певицу и засыпали ее комплиментами: "Красивая!😍😍", " Очень красивая, милая❤️", "там у тебя такой голос, что хочется слушать его все время", "Славия, какие шикарные образы!!! Прям лучше из всего что было только у тебя. Правда. Это просто шедевр 🔥", "Супер, очень нежно и невероятно", "Нежно и красиво❤️Так звучит только украинская песня💙💛".

Отметим, Дзидзьо был женат на Ярославе Хоме (Притуле) с 2013 по 2021 год, но в конце концов пара решила расстаться. После этого экс-супруга Михаила активно занялась сольной карьерой.

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене певице SLAVIA.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.