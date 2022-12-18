Знаменита модель Наомі Кемпбелл стала мамою у 52 роки, відмовляючись розголошувати деталі появи своєї першої дитини. При цьому знаменитість продовжує активно займатися світськими вечорами і почала заявляти про себе активісткою.

«Дякую за участь у такому різноманітному фестивалі, який проливає світло на майбутніх кінотворців, які прибувають на кінофестиваль redseafilm» – поділилася Наомі. Багато хто звернув увагу на появу моделі в розкішній сукні та накидці на червоній доріжці.

На думку фанатів, модель стала виглядати помітно молодшою ​​з довгими кучерями і в елегантних сукнях з мінімумом відвертості:

«Божественна енергія; красива сестричка; Люблю пісню ❤️🔥; 50+ де?!; Королева ❤️ така легенда!; Я одягла його першою, Наомі 😜; Найбільший птах; Кохання та сльози; Багато кохання 👏; Вбиваємо ми; Жінка сили ❤; Корольова!».

З короткими локонами модель побачити неможливо, вона ретельно приховує свої недоліки і віддає перевагу скромному стилю. Якщо раніше Наомі всіляко наголошувала на фігурі, то тепер підбирає класичні костюми.

Нагадаємо, Племінниця Софії Ротару зізналася, як переживає сімейну трагедію

Як повідомляла Politeka, Горбунов не зміг стримати свого гніву після нової атаки: