Популярная модель, известная на весь мир, Наоми Кэмпбелл продолжает хвастаться своими путешествиями по светским мероприятиям.

Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл стала мамой в 52 года, отказываясь разглашать детали появления своего первого ребенка. При этом знаменитость продолжает активно заниматься светскими вечерами и начала заявлять о себе в качестве активистки.

«Спасибо за участие в таком разнообразном фестивале, проливающем свет на будущих кинотворцов, прибывающих на кинофестиваль redseafilm» - поделилась Наоми. Многие обратили внимание на появление модели в роскошном платье и накидке на красной дорожке.

По мнению фанатов, модель стала выглядеть заметно моложе с длинными локонами и в элегантных платьях с минимумом откровенности:

«Божественная энергия; красивая сестренка; Обожаю песню ❤️🔥; 50+ где?!; Королева ❤️ такая легенда!; Я надела его первой, Наоми 😜; Самая большая птица; Любовь и слезы; Много любви 👏; Убиваем мы; Женщина силы❤; Королева!».

С короткими локонами модель увидеть невозможно, она тщательно скрывает свои недостатки и предпочитает более скромный стиль. Если ранее Наоми всячески подчеркивала фигуру, то теперь подбирает классические костюмы.

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