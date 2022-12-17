Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Знаменитість, як і більшість зірок, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Кошмал поділилася фото та розповіла про свої відчуття.

"У такі дні, як сьогодні, я нагадую собі, що не можу дозволити розпачу мене захопити. Адже це дорога в нікуди. Сила не вимірюється владою. Вона вимірюється стійкістю духу, добротою і справжніми моральними цінностями. Щодня ми робимо вибір, сотню виборів на користь сили чи слабкості.

Тож вибираю перше, а ти?", - написала Ганна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так само. Все буде Україна", "Сили вам кохання та терпіння!", "Все вірно, аж мурахи по шкірі", "Сильне повідомлення, дякую за такі потрібні слова, Аню".

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