Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость, как и большинство звезд, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кошмал поделилась фото и рассказала о своих ощущениях.

"В такие дни, как сегодня, я напоминаю себе, что не могу разрешить отчаяния меня увлечь. Это ведь дорога в никуда. Сила не измеряется властью. Она измеряется стойкостью духа, добротой и подлинными нравственными ценностями. Каждый день мы делаем выбор, сотню выборов в пользу силы или слабости.

Так что выбираю первое, а ты?", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так же. Все будет Украина", "Силы вам любви и терпения!", "Все верно, аж муравьи по коже", "Сильное сообщение, спасибо за такие нужные слова, Аню".

Напомним, понадобится всего три ингредиента: звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом простого овсяного печенья

А еще Politeka сообщала, что звезда "Сватов" Кошмал показала фото с Алиной Паш, которое было сделано 12 лет назад

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал показала того, к кому ее постоянно ревнует муж



