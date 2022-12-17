Як пише Politeka.net , Дженна Ортега - успішна західна актриса, яка погодилася зіграти роль Венздей (Wednesday) у новому серіалі про сімейку Аддамс в однойменному серіалі. Після виходу сіквела Дженна стала дуже популярною в Інстаграм, де за нею вже стежать майже 30 мільйонів фоловерів. Зірка хоч і не часто, але все ж таки публікує новий контент після приросту фанатів. А цього разу Дженна поділилася фото, де позувала у прозорому вбранні.
Фанати поставили мільйони лайків та написали коментарі:
"Одразу так", "так реально для цього", "Одержимий тобою", "Венздей", "Дженна відкинь мене, щоб я міг рухатися далі, будь ласка", "Кохання мого життя", "Не може бути більш досконалим. досі не можу пройти повз це волосся!!!", "Мати, ну ти даєш", "Секрет вашої краси в тому, що ваше серце теж прекрасне".
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Нагадаємо, до флешмобу з "Уенздей" приєдналася Дорофєєва.
А ще Politeka повідомляла, що зірка гучного серіалу "Wednesday" здивувала фігурою у напівпрозорій сукні .
Також Politeka писала, що Анна Трінчер підтримала тренд "Уенсдей", вразивши танцями