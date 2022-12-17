Как пишет Politeka.net, Дженна Ортега - успешная западная актриса, которая согласилась сыграть роль Венздей (Wednesday) в новом сериале о семейке Аддамс в одноименном сериале. После выхода сиквела Дженна стала очень популярной в Инстаграм, где за ней уже следят почти 30 миллионов фолловеров. Звезда хоть и не часто, но все же публикует новый контент после прироста фанатов. А в этот раз Дженна поделилась фото, где позировала в прозрачном наряде.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Сразу да", "так реально для этого", "Одержим тобой", "Венздей", "Дженна отвергни меня, чтобы я мог двигаться дальше, пожалуйста", "Любовь моей жизни", "Не может быть более совершенным. До сих пор не могу пройти мимо этих волос!!!", "Мать, ну ты даешь", "Секрет вашей красоты в том, что ваше сердце тоже прекрасно".

Напомним, к флешмобу с "Уэнздей" присоединилась Дорофеева

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