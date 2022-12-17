Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, як відбуваються її вечори.

Популярна українська виконавиця щодня розповідає про себе та вражає кадрами, зробленими для її нового кліпу та композиції. Також артистка чесно ділиться, як проходять її будні поза сценою та зйомками.

Нерідко Злата Огневич розповідає про часті проблеми через відключення світла, показує свої тихі вечори в напівтемряві та звичайну вечерю на самоті.

На цей раз Злата також показала, як доводиться зігріватися вдома без зв'язку, тепла та освітлення:

«Прийшла додому: опалення, вода, світло – немає. На обід зараз будуть вівсянка та консерви. Прильоти, знову… Терор мирного населення на очах усього світу. Харків, як ситуація? З татом немає зв'язку, він зараз там перебуває. Кривий Ріг – мама відчула всю повноту «кохання» тих, хто запустив ракети містом».

Раніше Злату Огневичу звинуватили у спробі вкрасти частину пісні Біллі Айліш, яку вже знає весь світ.

Сама зірка відреагувала досить зім'ято і не стала підтримувати розбирання. Також у мережі вона продовжує наголошувати на презентації нової композиції, тому публікує з неї нові уривки.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.