Популярная украинская исполнительница каждый день рассказывает о себе и впечатляет кадрами, сделанными для ее нового клипа и композиции. Также артистка честно делится, как проходят ее будни вне сцены и съемок.
Нередко Злата Огневич рассказывает о частых проблемах из-за отключения света, показывает свои тихие вечера в полумраке и обычный ужин в одиночестве.
В этот раз Злата также показала, как приходится согреваться дома без связи, тепла и освещения:
«Пришла домой: отопление, вода, свет – отсутствуют. На обед сейчас будут овсянка и консервы. Прилеты, опять… Террор мирного населения на глазах у всего мира. Харьков, как обстановка? С папой нет связи, он сейчас там находится. Кривой Рог – мама ощутила всю полноту «любви» тех, кто запустил ракеты по городу».
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Ранее Злату Огневич обвинили в попытке украсть часть песни Билли Айлиш, которую уже знает весь мир.
Сама звезда отреагировала довольно скомканно и не стала поддерживать разборки. Также в сети она продолжает делать акцент на презентации новой композиции, поэтому публикует из нее новые отрывки.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.