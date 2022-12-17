Знаменита співачка Мадонна своїми змінами іміджу неодноразово дивувала публіку і бентежила виглядом, оскільки її обличчя змінилося до невпізнання. А часті підтяжки та пластика змінили також її основні риси обличчя, через що артистку масово висміюють навіть колеги.

Цього разу перед черговою презентацією своєї композиції Мадонна вбрала яскравий костюм і розпустила довгі нарощені руді пасма, злегка завиті в кучері. Спроба омолодитися і змінитись не була оцінена і цього разу.

«Скоро….» - коротко підписала кадри зірка та похвалилася анонсом.

У мережі відреагували по-різному:

«Груба сила, я це відчуваю 💥; Ще один бокс-сет! Раритети та невидане! Будь ласка!; Клянуся, ваше керівництво відставало останні 20 років; кидай уже; Залишіть позаду цих роботизованих звуків; Мене збиває з пантелику, що вона думає, що так звучить краще, але це її пісня; Боюся, все скінчено, хлопці. Тут більше нема на що дивитися. Все йдіть додому. 😑; фальшива дупа, жахливе вбрання. Королева збожеволіла 😢».

Також Мадонна похвалилася яскравою цибулею - з насичено рудим, пофарбованим волоссям та яскравим макіяжем вона блищала у світло-бірюзовій шубі, всіляко підкреслюючи фігуру темними вбраннями.

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