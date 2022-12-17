Знаменитая певица Мадонна своими сменами имиджа не раз удивляла публику и смущала видом, поскольку ее лицо изменилось до неузнаваемости. А частые подтяжки и пластика изменили также и ее основные черты лица, из-за чего артистку массово высмеивают даже коллеги.

В этот раз перед очередной презентацией своей композиции Мадонна нарядилась в яркий костюм и распустила длинные наращенные рыжие пряди, слегка завитые в кудри. Попытка омолодиться и преобразиться не была оценена и в этот раз.

«Скоро….» - коротко подписала кадры звезда и похвалилась анонсом.

В сети отреагировали по-разному:

«Грубая сила, я это чувствую 💥; Очередной бокс-сет! Раритеты и неизданное! Пожалуйста!; Клянусь, ваше руководство отставало последние 20 лет; бросай уже; Оставьте позади эти роботизированные звуки; Меня сбивает с толку, что она думает, что так звучит лучше, но это ее песня; Боюсь, все кончено, ребята. Здесь больше не на что смотреть. Все идите домой. 😑; фальшивая задница, ужасные наряды. Королева сошла с ума 😢».

Также Мадонна похвасталась ярким луком - с насыщенно рыжими, выкрашенными волосами и ярким макияжем она блистала в светло-бирюзовой шубе, всячески подчеркивая фигуру темными нарядами.

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