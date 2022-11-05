Популярна співачка Брітні Спірс в Інстаграм викликає лише подив своїми новими постами та зверненнями, адже публікує доволі несподівані кадри із зауваженнями. Вона розповідає про минуле, скаржиться на цькування і закликає бути собою.

Також Брітні зауважила, що знає про свою зовнішність та недоліки, але вона достатньо була під деспотичним контролем, тому зараз просто хоче бути собою, навіть якщо це не естетично.

Тим часом в Інстаграм дивуються дуже підозрілим роликам Брітні:

"Чому мені здається, що я не повинен цього бачити; Де її чоловік, він здається дуже відсутнім у її житті; Будь ласка, припиніть це, петля колись закінчиться?; Вона хоч жива? Всі ці відео такі старі; Дааамн... вона точно не твереза ​​... страшенно сумна; Страшно з вимкненим звуком; Добре, хто-небудь, подзвоніть її батькові. ми помилялися; дайте їй спокій, вона просто танцює!!"

Нерідко Брітні показує фігуру без одягу, дивує дикими танцями і турбує навіть зауваженнями.

«Я облажалась 🙈! Я виклала неправильне відео раніше! Відчуваю себе… 🙄🇲🇽🇲🇽🇲🇽 !!! Psss мій жовтий банановий гаманець😂» - пише Брітні.

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