Популярная певица Бритни Спирс в Инстаграм вызывает только удивление своими новыми постами и обращениями, ведь публикует довольно неожиданные кадры с замечаниями. Она рассказывает о прошлом, жалуется на травлю и призывает быть собой.

Также Бритни подметила, что знает о своей внешности и недостатках, но она достаточно была под деспотичным контролем, поэтому сейчас просто хочет быть собой, даже если это не эстетично.

Тем временем в Инстаграм удивляются очень подозрительным роликам Бритни:

"Почему мне кажется, что я не должен этого видеть; Где ее муж, он кажется очень отсутствующим в ее жизни; Пожалуйста, прекратите это, петля когда-нибудь закончится?; Она хоть жива? Все эти видео такие старые; Дааамн.... она точно НЕ трезвая... чертовски грустная; Страшно с выключенным звуком; Хорошо, кто-нибудь, позвоните ее отцу. мы ошибались; оставьте ее в покое, она просто танцует!!"

Нередко Бритни показывает фигуру без одежды, удивляет дикими танцами и даже беспокоит замечаниями.

«Я облажалась🙈! Я выложила неправильное видео раньше! Чувствую себя… 🙄🇲🇽🇲🇽🇲🇽 !!! Psss мой желтый банановый кошелек😂» - пишет Бритни.

Напомним, "В зеркале не увидишь…": Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны.

Как сообщала Politeka, "Давай чаще так": Дорофеева открыла декольте и подразнила фанатов, видео.

Также Politeka писала, что "Такая я себе нравлюсь": Билык показала фото из Америки и удивила признанием.