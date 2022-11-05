53-річна артистка, актриса та співачка Дженніфер Лопес наочно показала, чому вона має цілий арсенал секретів краси.

Популярна актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес активно показує в Інстаграм свої секрети краси та запевняє, що знає спосіб усунення зморшок. 53-річна знаменитість має намір наголошувати на своїй шкірі з того часу, як відкрила косметичний бренд.

«Готові сяяти ВСІМ цього святкового сезону? Мій відхід дарує сяйво вам чи комусь особливому» - хвалиться Лопес під новими кадрами.

У мережі оцінили яскравий вигляд Дженніфер та відреагували на новину про її новинки:

"приголомшливий вид; вона справді світиться; це талант, хвалитися шкірою❤️; Дивлюся; Найкрасивіша жінка та найкрасивіші товари ✨😍😍; Ти надзвичайно красива 😍; Бездоганна краса 😍; Вау оооооочень гарна джло♥️».

Після весілля з Беном Аффлеком пара спеціально для себе розробила дизайн їхнього будинку.

На фото Дженніфер Лопес зручно позувала на великому зеленому дивані біля вікна із записником. Для демонстрації фігури вона обрала чорний атласний костюм, що складається із широких штанів та халата-кімоно.

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