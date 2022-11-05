53-летняя артистка, актриса и певица Дженнифер Лопес наглядно показала, почему у нее есть целый арсенал секретов красоты.

Популярная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес активно показывает в Инстаграм свои секреты красоты и уверяет, что знает способ устранения морщин. 53-летняя знаменитость намерено делает акцент на своей коже с тех пор, как открыла косметический бренд.

«Готовы сиять ВСЕМ в этот праздничный сезон? Мой уход дарит сияние вам или кому-то особенному» - хвастается Лопес под новым кадров.

В сети оценили яркий вид Дженнифер и отреагировали на новость о ее новинках:

«потрясающий вид; она правда светится; это талант, хвастаться кожей❤️; Смотрю; Самая красивая женщина и самые красивые товары ✨😍😍; Ты невероятно красивая 😍; Безупречная красота 😍; Вау оооооочень красивая джло♥️».

После свадьбы с Беном Аффлеком пара специально для себя разработала дизайн их дома.

На фото Дженнифер Лопес удобно позировала на большом зеленом диване у окна с записной книжкой. Для демонстрации фигуры она выбрала черный атласный костюм, состоящий из широких брюк и халата-кимоно.

Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.

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