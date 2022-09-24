Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк" та "Холостячка", а також бере участь у багатьох різних проектах та вражає фанатів. Дружина телеведучого активно веде інстаграм і також розповідає про їхнє життя.

На цей раз Крістіна Решетник показала, чого їй дуже не вистачає зараз удома. За словами дружини ведучого, вона занудьгувала за активним відпочинком із сім'єю і їй знову б хотілося на курорт.

«Хочу перемогу і щоб було ось так 🤤 Фото-архів ☝️» - поділилася Христина.

У мережі відреагували:

«Model❤️; Оооо, Кандимушка😍наш улюблений готель🥰а ви-красуня☺; Хочу перемогу та щоб відпочивати ось так у нашому Криму 💙💛; Все хочемо, нехай так буде 😘🇺🇦; Де такий рай?) Де ця краса знаходиться?».

На своїй сторінці в Instagram Григорій прокоментував реакцію українців на обмін полоненими, в рамках якого Україні вдалося повернути 215 захисників.

"Але не минуло ще й години після перших звернень героїв та героїнь, як почалося… а чому звільнено лише 10% відсотків… чому повернуто не всі… Люди добрі, я переконаний, що кожен і кожна українка мріють, щоби повернули всіх, щоб ця проклята війна якнайшвидше закінчилася, щоб трагедії оминали кожну українську родину", - пише Решетник.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник відверто розповів про свій шлях до успіху.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетнік вразив кадрами з сестрою та її чоловіком-нардепом.