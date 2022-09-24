Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка", а также берет участие во многих разных проектах и впечатляет фанатов. Супруга телеведущего активно ведет инстаграм и также рассказывает об их жизни.

В этот раз Кристина Решетник показала, чего ей очень не хватает сейчас дома. По словам супруги ведущего, она заскучала по активному отдыху с семьей и ей снова бы хотелось на курорт.

«Хочу победу и чтобы было вот так 🤤 Фото-архив ☝️» - поделилась Кристина.

В сети отреагировали:

«Model❤️; Оооо, Кандимушка😍наш любимый отель🥰а вы-красавица☺; Хочу победу и чтобы отдыхать вот так в нашем Крыму 💙💛; Все хотим, пусть так будет 😘🇺🇦; Где такой рай?) Где эта красота находится?».

На своей странице в Instagram Григорий прокомментировал реакцию украинцев на обмен пленными, в рамках которого Украине удалось вернуть 215 защитников.

"Но не прошло еще и часа после первых обращений героев и героинь, как началось… а почему освобождено только 10% процентов… почему возвращены не все… Люди добрые, я убежден, что каждый и каждая украинка мечтают, чтобы вернули всех, чтобы эта проклятая война как можно скорее закончилась, чтобы трагедии обходили каждую украинскую семью", - пишет Решетник.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.