Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк" і вийшла заміж за головного героя Микиту Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася в мережі чарівними кадрами нової фотосесії на відпочинку в Туреччині.

На нових знімках Даша зображена із сином Левом на руках, вони стоїть у гарній локації біля готелю, а навколо видно гарні пальми та промені заходу сонця. Перед камерою блогерша позує у стильній чорній сукні з пишними рукавами, яка чудово лягла по фігурі, підкреслюючи стрункість. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Відчувати кожну мить". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото дівчини з її малюком: "Відчувати, дякувати, жити", "Краса", "Які ви солоденькі", "Краса", "Наша зірочка, миру та Перемоги Україні", "Нехай все у вас буде добре, щастя вам", "Боже, ви неймовірні", "Прекрасне місце! Ми там були з малюком, дуже сподобалося".

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