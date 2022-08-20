Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась в сети очаровательными кадрами из новой фотосессии на отдыхе в Турции.

На новых снимках Даша запечатлена с сыном Львом на руках, они стоит в красивой локации у отеля, а вокруг видно красивые пальмы и лучи заходящего солнца. Перед камерой блогерша позирует в стильном черном платье с пышными рукавами, которое отлично легло по фигуре, подчеркивая стройность. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Чувствовать каждое мгновение". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото девушки с ее малышом: "Чувствовать, благодарить, жить", "Красота", "Какие вы сладенькие", "Красота", "Наша звездочка, миру и Победы Украине", "Милые", "Пусть все у вас будет хорошо, счастья вам", "Боже, вы невероятны", "Прекрасное место! Мы там были с малышом, очень понравилось".

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Как сообщала Politeka, "Приятно слушать на украинском": Квиткова из "Холостяка" поделилась секретами идеального макияжа.

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