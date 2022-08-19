Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український музикант, який нещодавно одружився вкотре на молодій дівчині. Катерина Репяхова вже неодноразово скандалила з колишньою дружиною артиста і навіть влаштувала судові розгляди.
Зараз вона активно веде блог, розповідає про своє життя і хвалиться щодня, проведеного із сином.
«Наш вікенд з синочком 🥰 Але працювати в мене поки що виходить краще, ніж відпочивати 😁» - поділилася Катерина враженнями від чергового відпочинку. Варто зазначити, нещодавно Репяхова створила свій бренд дитячого одягу і часто розповідає, як він задоволений своєю ідеєю.
"Привіт ближче, знаєте я дуже боялася цього дня і він сьогодні настав. Наш татко сьогодні їде. Ми залишаємось одні і тепер стає ще складнішим", - раніше зізналася дружина Віктора Павлика.
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Вона додала, чому їй стало важче без чоловіка: "Він возив Михайла в басейн, а тепер це додається мені. Він просто з ним був більшу частину часу, гуляв і грав. У цей час я могла працювати. Тепер все залишається на мені і до. щастя, на мамі", - додала Катерина Репяхова.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.