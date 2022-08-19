Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала на курорті, як проходять її веселощі з дитиною далеко від дому.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український музикант, який нещодавно одружився вкотре на молодій дівчині. Катерина Репяхова вже неодноразово скандалила з колишньою дружиною артиста і навіть влаштувала судові розгляди.

Зараз вона активно веде блог, розповідає про своє життя і хвалиться щодня, проведеного із сином.

«Наш вікенд з синочком 🥰 Але працювати в мене поки що виходить краще, ніж відпочивати 😁» - поділилася Катерина враженнями від чергового відпочинку. Варто зазначити, нещодавно Репяхова створила свій бренд дитячого одягу і часто розповідає, як він задоволений своєю ідеєю.

"Привіт ближче, знаєте я дуже боялася цього дня і він сьогодні настав. Наш татко сьогодні їде. Ми залишаємось одні і тепер стає ще складнішим", - раніше зізналася дружина Віктора Павлика.

Вона додала, чому їй стало важче без чоловіка: "Він возив Михайла в басейн, а тепер це додається мені. Він просто з ним був більшу частину часу, гуляв і грав. У цей час я могла працювати. Тепер все залишається на мені і до. щастя, на мамі", - додала Катерина Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.