Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала на курорте, как проходит ее веселье с ребенком вдали от дома.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который не так давно женился в очередной раз на молодой девушке. Катерина Репяхова уже не раз скандалила с бывшей женой артиста и даже устроила судебные разбирательства.

Сейчас она активно ведет блог, рассказывает о своей жизни и хвастается каждым днем, проведенным с сыном.

«Наш уикенд с сынишкой🥰 Но работать у меня пока выходит лучше, чем отдыхать 😁» - поделилась Катерина впечатлениями от очередного отдыха. Стоит отметить, недавно Репяхова создала свой бренд детской одежды и часто рассказывает, как она довольна своей идеей.

"Привет поближе, знаете я очень боялась этого дня и он сегодня наступил. Наш папочка сегодня уезжает. Мы остаемя одни и теперь становится еще сложнее", - ранее призналась супруга Виктора Павлика.

Она добавила, почему ей стало тяжелее без мужа: "Он возил Михаила в бассейн, а теперь это добавляется мне. Он просто с ним был большую часть времени, гулял и играл. В это время я могла работать. Теперь все остается на мне и к счастью, на маме", - добавила Екатерина Репяхова.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.