Зірка українського Comedy Club Олександр Педан пояснив в інтерв'ю для "24 Каналу" про непросте рішення щодо його доньки. Також чоловік поділився, як для його родини розпочалася повномасштабна війна в Україні.

"Найскладніше було з Леруською, вона дуже важко це переживала. Ми її з хлопцем відправили до Польщі. Вони поїхали вдвох, хотіли пожити окремо. Я посадив їх прямо на автобус, і там вони пожили кілька тижнів у поляків. Хоча вони говорили, що на них там чекають друзі, знайомі, рідні, а як виявилося – нікому двоє неповнолітніх не потрібні", - розповів ведучий.

За його словами, він не хотів, щоб дитина була в чиємусь будинку, вона хотіла для неї комфорту. Педан додав, що правда хвилювався за свою дочку, але насправді він мав таке завдання: дати можливість Лері спокійно закінчити навчання і підготуватися до Національного мультипредметного тесту.

Також телеведучий торкнувся теми сварок, що стосується язфк. Педан зауважив, мова – це елемент маніпуляції з боку Росії, який завжди був і буде, якщо тиснути на українців, які поки що розмовляють російською мовою. Він також нагадав, що через мову росія завжди ділила українців на Схід та Захід: на російськомовних братів та україномовних націоналістів.

Нагадаємо, що Педан розповів, у якій країні навчатиметься його донька.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросиніної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Педан попередив про хитрі заяви Собчак і Дудя, на які не треба вестись.