Звезда украинского Comedy Club Александр Педан объяснил в интервью для "24 Канала" о непростом решении, касающемся его дочери. Также мужчина поделился, как для его семьи началась полномасштабная война в Украине.

"Сложнее всего было с Леруськой, она очень тяжело это переживала. Мы ее с парнем отправили в Польшу. Они уехали вдвоем, хотели пожить отдельно. Я посадил их прямо на автобус, и там они пожили несколько недель у поляков. Хотя они говорили, что их там ждут друзья, знакомые, родные, а как оказалось – никому двое несовершеннолетних не нужны", — рассказал ведущий.

По его словам, он не хотел, чтобы ребенок был в чьем-то доме, он хотел для нее комфорта. Педан добавил, что правда волновался за свою дочь, но на самом деле у него была такая задача: дать возможность Лере спокойно закончить обучение и подготовиться к Национальному мультипредметному тесту.

Также телеведущий затронул тему ссор, касающуюся язфк. Педан подметил, язык – это элемент манипуляции со стороны россии, который всегда был и будет, если давить на украинцев, которые пока разговаривают на российском языке. Он также напомнил, что из-за языка россия всегда делила украинцев на Восток и Запад: на русскоязычных братьев и украиноязычных националистов.

Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.