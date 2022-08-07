Популярний російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну, разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхав із Росії. Пара тепер не може повернутися навіть додому, на Росії вже відібрали їхній замок і оголосили чи не злочинцями.

Зараз пара не реагує на масову критику росіян, які ще недавно завалювали їх компліментами. Артисти живуть закордоном і продовжують вирішувати, як бути далі.

Новий кадр з Аллою Пугачовою обговорили в Інстаграм, особливо її образ та зовнішність:

«Щастя виключає старість. Хто зберігає здатність бачити прекрасне, той не старіє. ❤️🙏🏼 #аллапугачова; Це правда!; 💯 % Щастя Вам та Вашій родині!; «Щастя виключає старість!» Як я хочу бути щасливою, так, щоб заздрити собі самій 😊; Хороша наша Алла ,ох і хороша чортівка ❤️; Вік це стан душі» - пишуть у мережі.

Раніше артист опублікував фото примадонни, яке зробила їхня донька Ліза. Варто відзначити, що Алла Борисівна на свій вік, а їй уже 73 роки, виглядає просто приголомшливо, і здається, зовсім не збирається старіти.

На знімку артистка знята у просторій кімнаті, вона ніби танцює. Перед камерою Пугачова з'явилася у білому вбранні – футболці, коротких шортах та вільній сорочці, а на її обличчі сяє посмішка.

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