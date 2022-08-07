Популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который открыто поддержал Украину, вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми выехал из рф. Пара теперь не может вернуться даже домой, на россии уже отобрали их замок и объявили едва ли не преступниками.

Сецйчас пара не реагирует на массовую критику россиян, которые еще недавно заваливали их комплиментами. Артисты живут заграницей и продолжают решать, как быть дальше.

Новый кадр с Аллой Пугачевой обсудили в Инстаграм, в особенности ее образ и внешность:

«Счастье исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет. ❤️🙏🏼 #аллапугачева; Это правда!; 💯 % Счастья Вам и Вашей семье!; «Счастье исключает старость!» Как я хочу быть счастливой, да так, чтобы завидовать себе самой 😊; Хороша наша Алла ,ох и хороша чертовка ❤️; Возраст это состояние души» - пишут в сети.

Ранее артист опубликовал фото примадонны, которое сделала их дочка Лиза. Стоит отметить, что Алла Борисовна на свой возраст, а ей уже 73 года, выглядит просто потрясающе, и кажется, совсем не собирается стареть.

На снимке артистка запечатлена в просторной комнате, она как будто танцует. Перед камерой Пугачева появилась в белом наряде – футболке, коротких шортах и свободной рубашке, а на ее лице сияет улыбка.

Напомним, "Боль и злость": Эллерт из "Холостячки" довел до слез кадром из Мариуполя.

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