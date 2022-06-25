Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де під час прослуховувань дівчина заспівала пісню Поліни Гагаріної"Колискова". Судді не повірили учасниці і думали, що це фонограма. Але без мінуса співачка повторила свій успіх, вразивши суддів. На проекті Ніколайчук вдалося перемогти тільки з другого разу, а її легендарне прослуховування набрало десятки мільйонів переглядів.

Тепер за артисткою стежать десятки тисяч фанатів, який співачка радує своєю творчістю в Instagram. Нещодавно Ніколайчук випустила пісню" нікотин", а тепер вирішила похвалитися стильним луком у своєму сторіс.

На новому фото співачка була в сорочці, топіку і шортах, а на руці звисала сумка. Зірка зробила селфі, позуючи перед дзеркалом.

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