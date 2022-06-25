Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где во время прослушиваний девушка спела песню Полины Гагариной "Колыбельная". Судьи не поверили участнице и думали, что это фонограмма. Но без минуса певица повторила свой успех, впечатлив судей. На проекте Николайчук удалось победить только со второго раза, а ее легендарное прослушивание набрало десятки миллионов просмотров.
Теперь за артисткой следят десятки тысяч фанатов, который певица радует своим творчеством в Инстаграм. Недавно Николайчук выпустила песню "Никотин", а теперь решила похвастаться стильным луком в своем сторис.
На новом фото певица была в рубахе, топике и шортах, а на руке свисала сумка. Звезда сделала селфи, позируя перед зеркалом.
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