Як пише Politeka.net, Даша Трегубова - відома українська телеведуча і актриса театру і кіно. Зараз зірка знаходиться в Польщі, де рятується від жахів війни. Зірка в інтерв'ю розповіла, як себе почуває на новому місці. Фрагмент опублікували на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram.

"Даша Трегубова розповіла про життя за кордоном

"Перший місяць за кордоном був дивним. Я не знала, що робити, і починала впадати в апатію. Зараз вивчаю польську. Нехай я тут буду кілька місяців, але буду знати нову мову...

Можливо, для людей, які знаходяться в безпеці, кращий шлях — спробувати вийти з ситуації в кращому стані, ніж вони в неї входили", - процитували Дашу в публікації.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Люблю","Ох і губаста".

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