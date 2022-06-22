Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Сейчас звезда находится в Польше, где спасается от ужасов войны. Звезда в интервью рассказала, как себя чувствует на новом месте. Фрагмент опубликовали на страничке "Зірковий шлях" в Инстаграм.

"Даша Трегубова рассказала о жизни за границей

"Первый месяц за границей был странным. Я не знала, что делать, и начинала впадать в апатию. Сейчас изучаю польский. Пусть я здесь буду несколько месяцев, но буду знать новый язык...

Возможно, для людей, которые находятся в безопасности, лучший путь — попытаться выйти из ситуации в лучшем состоянии, чем они в нее входили", - процитировали Дашу в публикации.

Фанаті посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Люблю", "Ох и губастая".

Напомним, Трегубова показала, как заставила Полякову пуститься в пляс на "Маске"

А еще Politeka сообщала, что Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула "вишенками" в элегантном белом платье

Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула идеальной фигурой в роскошном наряде под ручку с Педаном



