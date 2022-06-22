Анна Трінчер поділилася зворушливим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, зірка зізналася, що переживає за українських дітей, у яких через війну в країні може не бути щасливого дитинства.

"Я просто мрію, щоб нашим дітям повернули дитинство. Я просто мрію, щоб вони знову пішли в свою школу або дитячий сад, а багатьом йти більше нікуди. Я просто мрію, щоб кожен день у них була причина сміятися і посміхатися-а не бачити мамині сльози. Я просто мрію, щоб вони жили своїм щасливим безтурботним життям ... а мої мрії завжди збуваються)", - написала Тринчер.

Вона виступила перед маленькими українцями в рамках нового благодійного заходу. У пості співачка поділилася відповідними фото. На них Трінчер дарувала дітям плюшевих ведмедиків і спілкувалася з малюками.

Шанувальники співачки зізналися, що пишаються нею.

"Ти особлива", "дітки такі усміхнені", "Боже, які щирі емоції", "я посміхнулася коли побачила ці фото", - пишуть люди.

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