Анна Тринчер поделилась трогательным постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, звезда призналась, что переживает за украинских детей, у которых из-за войны в стране может не быть счастливого детства.

«Я просто мечтаю, чтобы нашим детям вернули детство. Я просто мечтаю, чтобы они снова пошли в свою школу или детский сад, а многим идти больше некуда. Я просто мечтаю, чтобы каждый день у них была причина смеяться и улыбаться- а не видеть мамины слезы. Я просто мечтаю, чтобы они жили своей счастливой беззаботной жизнью… а мои мечты всегда сбываются)», - написала Тринчер.

Она выступила перед маленькими украинцами в рамках нового благотворительного мероприятия. В посте певица поделилась соответствующими фото. На них Тринчер дарила детям плюшевых мишек и общалась с малышами.

Поклонники певицы признались, что гордятся ею.

«Ты особенная», «Детки такие улыбчивые», «Боже, какие искренние эмоции», «Я улыбнулась когда увидела эти фото», - пишут люди.

Напомним, Горбунов засветился в интересной компании, пока Осадчая за границей.

Как сообщала Politeka, Монатик раскрыл, почему не хочет переводить свои русскоязычные песни.

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот топлес впечатлил подкачанным телом.