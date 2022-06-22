Анна Тринчер поделилась трогательным постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, звезда призналась, что переживает за украинских детей, у которых из-за войны в стране может не быть счастливого детства.
«Я просто мечтаю, чтобы нашим детям вернули детство. Я просто мечтаю, чтобы они снова пошли в свою школу или детский сад, а многим идти больше некуда. Я просто мечтаю, чтобы каждый день у них была причина смеяться и улыбаться- а не видеть мамины слезы. Я просто мечтаю, чтобы они жили своей счастливой беззаботной жизнью… а мои мечты всегда сбываются)», - написала Тринчер.
Она выступила перед маленькими украинцами в рамках нового благотворительного мероприятия. В посте певица поделилась соответствующими фото. На них Тринчер дарила детям плюшевых мишек и общалась с малышами.
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Поклонники певицы признались, что гордятся ею.
«Ты особенная», «Детки такие улыбчивые», «Боже, какие искренние эмоции», «Я улыбнулась когда увидела эти фото», - пишут люди.
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