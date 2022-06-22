Соліст "Антитіл" Тарас Тополя відсвяткував свій ювілей - 35 років на фронті і розповів, як проходило свято.

Як пише Politeka.net, Тарас Тополя - відомий український співак і соліст гурту "Антитіла". Зірка після початку війни вирушив на передову, де захищає Україну. А сьогодні Тополі виповнилося 35 років, а його групі 14 років, тому для артиста це подвійне свято. Розповіддю про його свято поділився "ЖВЛ" у себе на сторінці.

"Вперше зустрічаємо день народження на передовій під шум рацій (як добре, що вони є). По позиціях працює російський танк, міномети. На щастя, за ніч жодного пораненого і вбитого. Однак атмосфера ще та. Спасибі всім заздалегідь за привітання і донати на підтримку нашого батальйону. Такі подарунки сьогодні, як ніколи, доречні. Все витрачається на нашу спільну перемогу", - написані були слова Тараса.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Харків'яни вітають з днем народження, спасибі за творчість і захист", " з днем народження! мрійте, і нехай всі мрії і бажання здійсняться, мирного неба, щастя і здоров'я!".

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