Как пишет Politeka.net, Тарас Тополя - известный украинский певец и солист группы "Антитела". Звезда после начала войны отправился на передовою, где защищает Украины. А сегодня Тополе исполнилось 35 лет, а его группе 14 лет, поэтому для артиста это двойной праздник. Рассказом о его празднике поделился "ЖВЛ" у себя на страничке.
"Впервые встречаем день рождения на передовой под шум раций (как хорошо, что они есть). По позициям работает российский танк, минометы. К счастью, за ночь ни одного раненого и убитого. Однако атмосфера еще та. Спасибо всем заранее за поздравления и донаты в поддержку нашего батальона. Такие подарки сегодня, как никогда, уместны. Все тратится на нашу общую победу", - написаны были слова Тараса.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
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"Харьковчане поздравляют с днем рождения, спасибо за творчество и защиту", "С днем рождения! мечтайте, и пусть все мечты и желания исполнятся, мирного неба, счастья и здоровья!".
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