Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка стала суддею популярного шоу "Співають всі", показала шанувальникам свого маленького сина Луку.

Як пише Politeka.net, 34-річна співачка Анастасія Приходько, яка стала однією зі ста суддів популярного шоу "Співають всі", 11 років тому народила дочку Нану від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Через два роки після народження дівчинки пара розійшлася. У 2013 році Приходько знову вийшла заміж, а вже у 2015 народила сина Гордія. Цього року співачка народила ще й сина Луку. Так, у шлюбі з чоловіком Олександром Настя виховує трьох дітей.

У своєму Instagram Приходько часто показує світлини з дітьми. Цього разу в сторіс Настя оприлюднила світлину восьмимісячного сина.

"Моєму любимому чоловікові 8 місяців", - написала суддя шоу "Співають всі".

Так, Настя разом з дітьми знялася для журналу "Отдохни".

Шанувальники зробили багато компліментів співачці та дітям.

"😍які прекрасні дітки❤️❤️❤️", " Які ж гарні діти у найкрасивішої мами! 😍Супер! Фото дуже красиві, стильні образи! 👏👏👏", " У Вас чарівні діти і Ви шикарна мама❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍 обожнюю 💗", " І мама красуня, і дітки прекрасні", " Дуже милий малюк 🤗 чудові дітки!!", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Приходько, яка таємно народила сина, показала всіх своїх дітей разом: "Які ж красиві...".

Нагадаємо, що суддя "Співають всі" Приходько в напівпрозорому вбранні порадувала новиною: "Я не можу дочекатися".

A ще Politeka повідомляла, що суддя "Співають всі" Приходько поставила крапку у своїй політичній кар'єрі, зробивши зізнання: "Страшний сон".