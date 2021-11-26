Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая стала судьей популярного шоу "Співають всі", показала поклонникам своего маленького сына Луку.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя певица Анастасия Приходько, которая стала одной из ста судей популярного шоу "Співають всі", 11 лет назад родила дочь Нану от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Через два года после рождения девочки пара разошлась. В 2013 году Приходько снова вышла замуж, а уже в 2015 родила сына Гордея. В этом году певица родила еще и сына Луку. Так, в браке с мужем Александром Анастасия воспитывает троих детей.

В своем Instagram Приходько часто показывает фотографии с детьми. На этот раз в сторис Настя обнародовала фотографию восьмимесячного сына.

"Моему любимому мужчине 8 месяцев", - написала судья шоу "Співають всі".

Так, Анастасия вместе с детьми снялась для журнала "Отдохни".

Поклонники сделали много комплиментов певице и детям.

" 😍 какие прекрасные детки❤️❤️❤️", "Какие же красивые дети у самой красивой мамы! 😍 Супер! Фото очень красивые, стильные образы! 👏👏👏", "У вас очаровательные дети и Вы шикарная мама❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍 обожаю 💗 ","И мама красавица, и детки прекрасные", "Очень милый малыш!! 🤗 чудесные детки!!!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Приходько, которая тайно родила сына, показала всех своих детей вместе: "Какие же красивые...".

Напомним, что судья "Співають всі" Приходько в полупрозрачном наряде порадовала новостью: "Я не могу дождаться".

A еще Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько поставила точку в своей политической карьере, сделав признание: "Страшный сон".