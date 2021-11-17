Олексій Тригубенко, Фіналіст "Холостячки" з Ксенією Мішиною, який після проекту записався до психоаналітика, розповів про те, чим зайнятий в моменти усамітнення.

Як пише Politeka.net, успішний бізнесмен Олексій Тригубенко не зміг перемогти на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, де актриса віддала перевагу Олександру Еллерту. Після проекту фіналіст шоу зізнався, що вирішив піти до психоаналітика і зараз не знайомиться з дівчатами. Також Олексій не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Давайте сьогодні посекретничаємо?

У кожного з нас по-любому є речі, які ми робимо тільки наодинці з собою. Причини можуть бути різні: то ми соромимося, то вважаємо дії, які здійснюємо, занадто особистими або навіть дивними. Може, десь навіть боїмося оцінки інших людей

Я ось, наприклад, слухаю голосно всяку сентиментальну музику в машині, поки ніхто не бачить. Ці пісні я точно ніколи не включу в компанії ... іноді навіть підспівую або уявляю, що я головний герой фільму

Відчуття, ніби я зараз відкриваю душу, трохи некомфортно писати про це. Але я щиро хочу руйнувати бар'єри між нами і ділитися тим, який я є справжній, - написав Олексій.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Коли я вдома залишаюся одна, то танцюю перед дзеркалом під музику Монатіка, Пивоварова, Артик і Асті, ну і підспівую їм", "голосно співаю в караоке мікрофон поки нікого немає вдома. P. S. добре що живу в приватному секторі", " вранці коли заходжу у ванну, дивлюся в дзеркало і кажу: "Доброго ранку, красуня!", "Танцюю від душі, не професійно, а так як хочеться))".

Нагадаємо, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розговорився про перенесену на обличчі операцію

А ще Politeka повідомляла, що фіналіст "Холостячки" Тригубенко показав не відбулася свекруха-красуню Мішиної

Також Politeka писала, що фіналіст "Холостячки" Тригубенко чесно розповів про свої проблеми



