Алексей Тригубенко, финалист "Холостячки" с Ксенией Мишиной, который после проекта записался к психоаналитику, рассказал о том, чем занят в моменты уединения.
Как пишет Politeka.net, успешный бизнесмен Алексей Тригубенко не смог победить на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, где актриса отдала предпочтение Александру Эллерту. После проекта финалист шоу признался, что решил пойти к психоаналитику и сейчас не знакомится с девушками. Также Алексей не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
"Давайте сегодня посекретничаем?
У каждого из нас по-любому есть вещи, которые мы делаем только наедине с собой. Причины могут быть разные: то мы стесняемся, то считаем действия, которые совершаем, слишком личными или даже странными. Может, где-то даже боимся оценки других людей
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Я вот, например, слушаю громко всякую сентиментальную музыку в машине, пока никто не видит. Эти песни я точно никогда не включу в компании… Иногда даже подпеваю или представляю, что я главный герой фильма
Ощущение, будто я сейчас открываю душу, немного некомфортно писать об этом. Но я искренне хочу разрушать барьеры между нами и делиться тем, какой я есть настоящий, - написал Алексей.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Когда я дома остаюсь одна, то танцую перед зеркалом под музыку Монатика, Пивоварова, Артик и Асти, ну и подпеваю им", "Громко пою в караоке микрофон пока никого нету дома. p.s. Хорошо что живу в частном секторе", "Утром когда захожу в ванную, смотрю в зеркало и говорю: "Доброе утро, Красотка!", "Танцую от души, не профессионально, а так как хочется ))".
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