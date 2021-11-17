Відомий шеф-кухар і головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав висотку, в якій живе і розкішний вигляд з вікна свого будинку.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту.

Так, цього разу суддя "МастерШеф" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує розкішний вид зі свого вікна, яке відкриває вид на панорамний вид міста Київ. Також він показав величезну висотку, в якій живе.

"Сьогодні шалено гарний ранок у Києві", - розповів суддя шоу "МастерШеф".

"Сьогодні дуже красиве Сонце на вулиці, але холодно. Чесно, холодне я люблю. Але сьогодні...скоро зима...", - поділився Ектор Хіменес-Браво.

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