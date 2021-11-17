Известный шеф-повар и главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал высотку, в которой живет и роскошный вид из окна своего дома.
Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта.
Так, на этот раз судья "МастерШеф" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает роскошный вид из своего окна, которое открывает вид на панорамный вид города Киев. Также он показал огромную высотку, в которой живет.
"Сегодня безумно красивое утро в Киеве", — рассказал судья шоу "МастерШеф".
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"Сегодня очень красивое солнце на улице, но холодно. Честно, холодное я люблю. Но сегодня...скоро зима...", — поделился Эктор Хименес-Браво.
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