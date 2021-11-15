Даша Ульянова, яка завоювала титул майстер спорту в Україні з гімнастики, а також здобула перемогу в проекті "Холостяк" з пілотом Максом Михайлюком, показала, як проводить час у спортивному залі.

Як пише Politeka.net, гімнастка Даша Ульянова є популярною блогеркою, яка стала відома завдяки участі в шоу "Холостяк". Там Даша стала переможницею, але після проекту пара розійшлася і Макс Михайлюк тепер разом з першою з України моделлю Victoria Secret Дариною Хлистун, на якій встиг одружується. Але зате за Ульяновою стежать сотні тисяч фанатів в соцмережі Instagram, де показує кадрами зі зйомок і особистого життя. Також зірка влаштувалася працювати на один з музичних каналів на українському ТБ.

На нових кадрах Даша була в лосіах і спортивній кофті, а також одягла кросівки. Зірка стояла в спортзалі, тримаючи в руці маленьку гантельку. З нею Ульянова нахилялася, прибираючи паралельно ногу в сторону.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео в сторіс Instagram.

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