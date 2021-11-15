Даша Ульянова, которая завоевала титул Мастер спорта в Украине по гимнастике, а также одержала победу в проекте "Холостяк" с пилотом Максом Михайлюком, показала, как проводит время в спортивном зале.

Как пишет Politeka.net, гимнастка Даша Ульянова является популярной блогеркой, которая стала известна благодаря участию в шоу "Холостяк". Там Даша стала победительницей, но после проекта пара разошлась и Макс Михайлюк теперь вместе с первой из Украины моделью Victoria Secret Дарьей Хлыстун, на которой успел женится. Но зато за Ульяновой следят сотни тысяч фанатов в соцсети Инстаграм, где показывает кадрами со сьемок и личной жизни. Также звезда устроилась работать на один из музыкальных каналов на украинском ТВ.

На новых кадрах Даша была в лосиах и спортивной кофте, а также надела кроссовки. Звезда стояла в спортзале, держа в руке маленькую гантельку. С ней Ульянова наклонялась, убирая параллельно ногу в сторону.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео в сторис Инстаграм.

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