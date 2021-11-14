Популярна телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі кумедними кадрами в новому образі і випадково засвітила на них дещо пікантне.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала справжньою зіркою Instagram, зібравши майже чотири мільйони фоловерів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс кумедними кадрами, на яких позує, мабуть, в якомусь бутиті. Судячи з усього, Леся приміряла новий образ, який поспішила показати фанатам. Вона зняла себе в дзеркало в повний зріст, з'явившись перед камерою в білих штанях спортивного стилю і такий же світлій кофтині, а зверху накинула теплий довгий кардиган.

І все б нічого, але на одному з кадрів Нікітюк засвітила труси – вона стоїть поруч з вішалками, на яких представлені різні кольори і фасони нижньої білизни. Виглядає це вельми забавно, але телезірку це анітрохи не бентежить. На другому знімку Леся відобразила себе в цьому ж вбранні з букетом і пакетами в руках.

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