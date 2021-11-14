Популярная телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети забавными кадрами в новом образе и случайно засветила на них кое-что пикантное.
Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала настоящей звездой Instagram, собрав почти четыре миллиона фолловеров, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге.
Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис забавными кадрами, на которых позирует, видимо, в каком-то бутите. Судя по всему, Леся примеряла новый образ, который поспешила показать фанатам. Она сняла себя в зеркало в полный рост, появившись перед камерой в белых штанах спортивного стиля и такой же светлой кофточке, а сверху накинула теплый длинный кардиган.
И все бы ничего, но на одном из кадров Никитюк засветила трусы – она стоит рядом с вешалками, на которых представлены разные цвета и фасоны нижнего белья. Выглядит это весьма забавно, но телезвезду это нисколько не смущает. На втором снимке Леся запечатлела себя в этом же наряде с букетом и пакетами в руках.
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Напомним, Леся Никитюк решилась на кардинальные перемены, больше не блондинка: "Цвет детского извержения!".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк отчитала на камеру своего "мецената", с которым живет: "Не притворяйся, что ты ждал меня".
Также Politeka писала, что Никитюк, Андре Тан, Ефросинина и другие отреагировали на "мальдивские" проблемы Поляковой: "Сама себя задолбала".