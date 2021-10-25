Де і що можна ловити?

З 1 листопада 2021 року змінюються правила риболовлі.

Про це повідомляють Українські новини.

З початком холодів практично вся риба починає збиратися в косяки й відправляється на зимівлю в глибокі місця, т.зв. зимувальні ями. Ведучи малоактивний образ, вона стає максимально вразливою для рибалок.

Тому з 1 листопада починають діяти нові правила риболовлі, згідно з якими в таких місцях заборонений вилов риби і раків.

У Києві та Київській області створена спеціальна карта, в якій вказані дозволені і заборонені ділянки для аматорської та промислової риболовлі.

Крім того, з 10 жовтня заборонено вилов струмкової форелі у водоймах Карпатського регіону. Згідно з офіційною інформацією до 31 грудня у Львівській області, до 1 березня 2022 року в Чернівецькій та Івано-Франківській області на певних ділянках річок та їх притоках заборонено проводити будь-які будівельні, днопоглиблювальні, вибухові, бурові роботи. Крім того, через нерест струмкової форелі заборонено видобуток гравію і піску, заготівля лісу, миття автотранспорту та інші подібні роботи. Також на цих ділянках заборонений вилов риби та інших водних біоресурсів.

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