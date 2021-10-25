Где и что можно ловить?

С 1 ноября 2021 года меняются правила рыбалки.

Об этом сообщают Українські новини.

С началом холодов практически вся рыба начинает собираться в косяки и отправляется на зимовку в глубокие места, т.н. зимовальные ямы. Ведя малоактивный образ, она становится максимально уязвимой для рыбаков.

Поэтому с 1 ноября начинают действовать новые правила рыбалки, согласно которым в таких местах запрещен вылов рыбы и раков.

В Киеве и Киевской области создана специальная карта, в которой указаны разрешенные и запрещенные участки для любительской и промышленной рыбалки.

Кроме того, с 10 октября запрещен вылов ручьевой форели в водоемах Карпатского региона. Согласно официальной информации до 31 декабря во Львовской области, до 1 марта 2022 года в Черновицкой и Ивано-Франковской области на определенных участках рек и их притоках запрещено проводить какие-либо строительные, дноуглубительные, взрывные, буровые работы. Кроме того, из-за нереста ручьевой форели запрещена добыча гравия и песка, заготовка леса, мойка автотранспорта и прочие подобные работы. Также на этих участках запрещен вылов рыбы и других водных биоресурсов.

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